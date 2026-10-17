பள்ளியில் நாணய கண்காட்சி

ADDED : அக் 17, 2026 06:57 AM
வெண்ணந்துார்:வெண்ணந்துார்
ஒன்றியம், ஓ.சவுதாபுரம் அரசு உயர்நிலை பள்ளியில், மாவட்ட கல்வி
அலுவலர் புருஷோத்தமன் தலைமையில் பள்ளி ஆண்டாய்வு நடந்தது.
முன்னதாக, தலைமை ஆசிரியர் குமரன் அனைவரையும் வரவேற்று பேசினார்.
பள்ளி துணை ஆய்வாளர் பெரியசாமி நிகழ்ச்சிக்கு முன்னிலை வகித்தார்.
ஆண்டாய்வின் ஒரு பகுதியாக, பள்ளியின் தொன்மை மன்றம் சார்பில்
அமைக்கப்பட்டிருந்த பழங்கால நாணய கண்காட்சியை, மாவட்ட கல்வி
அலுவலர் புருஷோத்தமன் திறந்து வைத்தார். இக்கண்காட்சியில், பண்டைய
தமிழகத்தை ஆட்சி செய்த சேர, சோழ, பாண்டிய மன்னர்களின் சங்க கால
நாணயங்கள் மற்றும் உலகின் பல்வேறு நாடுகளை சேர்ந்த அரிய நாணயங்கள்
பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவர்களின் பார்வைக்காக
காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன.இக்கண்காட்சியை மின்னக்கல்
பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் லோகசுந்தரி, வெண்ணந்துார் வட்டார கல்வி மையம்
ஆசிரியர் பயிற்சி மேற்பார்வையாளர் சுந்தரராஜன், பள்ளி ஆசிரியர்கள்
மற்றும் மாணவ, மாணவியர் பார்வையிட்டனர்.