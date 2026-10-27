/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ வீட்டின் சுவர் இடிந்து சேதம்
ADDED : அக் 26, 2026 02:58 AM
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மல்லசமுத்திரம்:பருத்திப்பள்ளியில் கன மழை காரணமாக வீட்டின் சுவர் இடிந்து விழுந்து சேதாரமானது.
மல்லசமுத்திரம்
அருகே, பருத்திப்பள்ளியை சேர்ந்தவர் சுந்தரம், 55; கட்டட மேஸ்திரி.
இவரது மனைவி ராஜேஸ்வரி, 45, மகள் தனுஸ்ரீ, 22, ஆகியோர், மண் சுவரால்
கட்டப்பட்ட ஓட்டு வீட்டில் வசித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், நேற்று
முன்தினம் இரவு முதல் மாவட்டம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் விடிய
விடிய மழை பெய்தது. இதனால் சுந்தரம் வசித்து வரும் வீட்டின் பின்பக்க
சுவர், நள்ளிரவு, 12:30 மணியளவில் இடிந்து விழுந்தது. சத்தம் கேட்டு
எழுந்த மூவரும், அச்சத்தில் உறைந்தனர். சுவர் வெளிப்பக்கமாக
விழுந்ததால் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது.