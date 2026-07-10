பெருமாள்மலை செல்லும் சாலை பணியில் தொய்வு; மக்கள் அவதி
பெருமாள்மலை செல்லும் சாலை பணியில் தொய்வு; மக்கள் அவதி
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:20 AM
பள்ளிப்பாளையம்:அக்ரஹாரம்
பகுதியில் இருந்து, பெருமாள் மலை பகுதிக்கு செல்லும் சாலை பணி கிடப்பில்
போடப்பட்டுள்ளதால், பொது மக்கள், வாகன ஓட்டிகள்
அவதிப்படுகின்றனர்.
பள்ளிப்பாளையம் ஊராட்சி ஒன்றியம்,
அக்ரஹாரம் பகுதியில் இருந்து பெருமாள் மலை பகுதிக்கு செல்லும் சாலையை
சீரமைக்க, ஒரு மாதத்துக்கு முன்பு பணிகள் துவக்கப்பட்டன. பழைய சாலை
பெயர்த்து எடுக்கப்பட்டது. இரண்டு வாரத்திற்கு முன்பு ஜல்லி கற்கள்
கொட்டப்பட்டது. இதன் பிறகு எந்த பணியும் நடக்கவில்லை.
கடந்த ஒரு
மாதத்துக்கு மேலாக, சாலை பணி முடிக்கப்படாமல் கிடப்பில் உள்ளது.
இதனால் இப்பகுதி மக்களும், வாகன ஓட்டிகளும் மிகவும்
அவதிப்படுகின்றனர். குறிப்பாக இரவில் டூவீலரில் செல்லும்
வயதானவர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
இப்பகுதி குடியிருப்பு
மற்றும் வர்த்தக நிறுவனங்கள் நிறைந்த பகுதியாக உள்ளதால் பொது மக்கள்
நடமாட்டம் மற்றும் வாகனங்கள் அதிகளவில் சென்று வரும் என்பதால், சாலை
பணியை விரைவாக முடிக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.