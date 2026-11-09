/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/பேரூராட்சி பணியாளர்களுக்கு இனிப்பு வழங்கல்
ADDED : நவ 08, 2026 05:37 AM
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சேந்தமங்கலம்:தீபாவளி
பண்டிகையையொட்டி, சேந்தமங்கலம் பேரூராட்சியில் துாய்மை
பணியாளர்களுக்கு, எம்.எல்.ஏ., சந்திரசேகர் இனிப்பு வழங்கினார்.
பேரூர்
செயலாளர் பாஷா முன்னிலை வகித்தார். எம்.எல்.ஏ., சந்திரசேகர்,
பேரூராட்சியில் பணிபுரியும், 60க்கும் மேற்பட்ட துாய்மை
பணியாளர்களுக்கு இனிப்பு, கார வகைகளை வழங்கினார்.
நிகழ்ச்சியில்,
மக்கள் சக்தி தொண்டு அறக்கட்டளை அமைப்பாளர் சாய் பாலமுருகன்,
த.வெ.க., நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள், பேரூராட்சி அலுவலர்கள்
கலந்துகொண்டனர்.