பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் அமல்படுத்த கோரிக்கை

ADDED : அக் 27, 2026 05:35 AM
நாமக்கல்: நேரடி நியமனம் பெற்ற முதுநிலை பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் சங்க மாநில தலைவர் ராமு, தமிழக முதல்வருக்கு கோரிக்கை மனு ஒன்றை அனுப்-பியுள்ளார்.
அந்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:தி.மு.க. அரசால் கொண்டுவரப்பட்ட, 'டாப்ஸ்' திட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டு, பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவது தொடர்பாக பரிசீலித்து உரிய மதிப்பீடு செய்யப்படும் என, த.வெ.க., தேர்தல் வாக்குறுதியில் தெரிவிக்கப்-பட்டிருந்தது. ஆனால், அளித்த தேர்தல் வாக்குறு-திக்கு மாறாக, உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதில் மட்டுமே தமிழக அரசு கவனம் செலுத்தி வருகிறது. இதனை அரசு முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும்.
மேலும், ஓய்வூதிய திட்டம் தொடர்பாக, இரண்டு அரசு உத்தரவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில், அதற்கு அடிப்படையாக அமைந்த வல்லுநர் குழுவின் அறிக்கையை பொதுமக்களின் பார்வைக்கு வெளியிடாமல் அரசு மறைத்து வரு-வது அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களி-டையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
எனவே, தமிழக முதல்வர், தேர்தல் பிரசாரத்தில் அளித்த வாக்குறுதிப்படியும், த.வெ.க., தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டபடியும் பழைய ஓய்வூ-திய திட்டத்தை அமல்படுத்த உடனடியாக நடவ-டிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.