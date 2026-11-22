அமைப்புசாரா தொழிலாளருக்கு ஓய்வூதியம் வழங்க கோரிக்கை
அமைப்புசாரா தொழிலாளருக்கு ஓய்வூதியம் வழங்க கோரிக்கை
ADDED : நவ 21, 2026 04:18 AM
வெண்ணந்துார்:நாமக்கல்
மாவட்ட அமைப்புசாரா மற்றும் கட்டுமான தொழிற்சங்க கூட்டமைப்பின்
சிறப்பு ஆலோசனை கூட்டம், வெண்ணந்துாரில் நடந்தது. கூட்டமைப்பு
தலைவர் ராமகிருஷ்ணன் தலைமை வகித்தார். கூட்டத்தில், கடந்த இரு
மாதங்களாக அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கு ஓய்வூதியம் கிடைக்க
பெறாமல் உள்ளது. எனவே, அரசு உரிய நடவடிக்கை மேற்கொண்டு,
ஓய்வூதியத்தை நிலுவையின்றி மாதந்தோறும், 7ம் தேதிக்குள் வழங்க
வேண்டும்.
கல்வி, இறப்பு, விபத்து இறப்பு பணப்பயன்களை கட்டுமான
தொழிலாளர்களுக்கு வழங்குவதை போல, அமைப்புசாரா
தொழிலாளர்களுக்கும் வழங்க வேண்டும். கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கு
வீட்டு வசதி திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுவது போல, அமைப்புசாரா
தொழிலாளர்களுக்கும் அரசு வீட்டு வசதி திட்டங்களை வழங்க வேண்டும்.
கட்டுமானம்
மற்றும் அமைப்புசாரா நலவாரியங்களுக்கு தலைவர் மற்றும்
உறுப்பினர்களை நியமித்து, நலவாரியங்கள் முறையாக செயல்பட அரசு
நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். அமைப்புசாரா நலவாரியங்களுக்கு
சுயநிதி ஏற்படுத்தும் வகையில், பட்ஜெட்டில், 2 சதவீத நிதி ஒதுக்கீடு
செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள்
நிறைவேற்றப்பட்டன.