கிராம சபை கூட்டத்தில் குடிநீர் வழங்க கோரிக்கை

ADDED : நவ 02, 2026 05:58 AM
ராசிபுரம்:உள்ளாட்சிகள் தினத்தை முன்னிட்டு, ராசிபுரம் அடுத்த புதுச்சத்திரத்தில் கிராம சபை கூட்டம் நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
முன்னதாக,
கூட்டத்திற்கு போதிய அளவில் பொதுமக்கள் வரவில்லை எனக்கூறி,
கூட்டத்தை நடத்த, பா.ஜ.,வினர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதனால்
அங்கு சிறிது நேரம் சலசலப்பு நிலவியது. இதை தொடர்ந்து போலீஸ்
பாதுகாப்புடன் கிராம சபை கூட்டம் நடந்தது. கூட்டத்தில், நவனி
தோட்டக்கூர்பட்டி ஊராட்சியில் உள்ள வார்டு எண், 1 மற்றும், 3 ஆகிய
பகுதிகளில் உள்ள, 700க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளுக்கு இதுவரை குடிநீர்
இணைப்புகள் வழங்கப்படவில்லை என, பா.ஜ.,வினர் புகார் தெரிவித்தனர்.
இதுகுறித்து,
அப்பகுதி மக்கள் நீண்ட காலமாக கோரிக்கை விடுத்தும் அதிகாரிகள்
எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்றும், இதனால் பொதுமக்கள்
தொடர்ந்து பாதிப்படைந்து வருவதாகவும் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டினர்.
எனவே, பொதுமக்களின் நீண்ட நாள் பிரச்னையை தீர்க்கும் வகையில், மத்திய
அரசின், 'ஜல்ஜீவன்' திட்டத்தின் கீழ் விடுபட்ட அனைத்து வீடுகளுக்கும்
விரைந்து குடிநீர் இணைப்பு வழங்க அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டும் என கூட்டத்தில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.