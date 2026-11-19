பயிர் செய்யும் பரப்பை கணக்கிட்டு கடன் வரம்பு நிர்ணயிக்க கோரிக்கை
பயிர் செய்யும் பரப்பை கணக்கிட்டு கடன் வரம்பு நிர்ணயிக்க கோரிக்கை
ADDED : நவ 18, 2026 06:29 AM
நாமக்கல்:'பயிர்
கடன் உச்சவரம்பை, பயிர் செய்யும் பரப்பளவை கணக்கீடு செய்து
நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும்' என, உழவர் பெருந்தலைவர் நாராயணசாமி
நாயுடுவின், தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாநில தலைவர்
வேலுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து,
அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை: மத்திய அரசு, நாடு முழுவதும் உள்ள
விவசாயிகள், தங்கள் விளை நிலங்களில் பயிர் செய்வதற்கு, தேசிய
மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளில், பயிர் கடன் உச்ச வரம்பை, இரண்டு லட்சம்
ரூபாயாக நிர்ணயம் செய்துள்ளது. தற்போதைய சூழ்நிலையில், வேளாண்
இடுபொருட்களின் விலை, வெளிச்சந்தையில் பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளது.
அதனால், விவசாயிகள் பயிர் செய்வதற்கான பயிர் கடன் உச்ச வரம்பு, இரண்டு
லட்சம் ரூபாய் என்பது போதுமானதாக இல்லை.
மத்திய அரசு,
விவசாயிகளின் நலன் கருதி, நாடு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகள் பயிர்
செய்யும் பரப்பளவை கணக்கீடு செய்து, அதனடிப்படையில், இனிவரும்
காலங்களில், பயிர் கடன் உச்ச
வரம்பை, மத்திய அரசு நிர்ணயம் செய்ய விரைந்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.