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/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ நெல்லுக்கு ரூ.3,500; கரும்புக்கு ரூ.4,500 தேர்தல் வாக்குறுதி நிறைவேற்ற கோரிக்கை

நெல்லுக்கு ரூ.3,500; கரும்புக்கு ரூ.4,500 தேர்தல் வாக்குறுதி நிறைவேற்ற கோரிக்கை

நெல்லுக்கு ரூ.3,500; கரும்புக்கு ரூ.4,500 தேர்தல் வாக்குறுதி நிறைவேற்ற கோரிக்கை

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:45 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:45 AM

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நாமக்கல்:''வேளாண் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்ய உள்ள நிலையில், த.வெ.க.,வின் தேர்தல் வாக்குறுதியான, நெல் குவிண்டாலுக்கு, 3,500 ரூபாய், கரும்பு டன்னுக்கு, 4,500 ரூபாய் அறிவிக்க வேண்டும்,'' என, இந்திய விவசாய சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின், மாநில தலைவர் விருத்தகிரி கூறினார்.

சட்டசபை தேர்தலில், த.வெ.க., தலைவர் விஜய், 'தேர்தல் அறிக்கையில், நெல்லுக்கு குவிண்டால், 3,500 ரூபாய், கரும்புக்கு கொள்முதல் விலை, டன்னுக்கு, 4,500 ரூபாய் வழங்கப்படும்' என அறிவித்தார். அதன்படி, தற்போது, த.வெ.க., தமிழகத்தில் ஆட்சி செய்து வருகிறது. இந்நிலையில், தமிழக சட்டசபையில், வரும், ஆக., 5ல், பொது பட்ஜெட்டும், 6ல், வேளாண் பட்ஜெட்டும் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. அதில், தேர்தல் நேரத்தில் அளித்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுமா என, விவசாயிகள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து, இந்திய விவசாய சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின், மாநில தலைவர் விருத்தகிரி கூறியதாவது:

த.வெ.க., அரசின் முதல் பட்ஜெட், வரும், ஆக., 5ல், தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. மறுநாள், வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை வெளியாகிறது. அதில், தேர்தல் நேரத்தில் அளித்த வாக்குறுதியான, நெல் குவிண்டாலுக்கு, 3,500 ரூபாய், கரும்பு டன் ஒன்றுக்கு, கொள்முதல் விலை, 4,500 ரூபாய் அறிவிப்பு வெளியாகுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. மேலும், ஆலைக்கு கரும்பு சப்ளை செய்த விவசாயிகளுக்கு, 2025-26, அரவை பருவம், 2025 அக்.,ல் முடிந்தது. ஒன்பது மாதம் முடிந்த நிலையில், இதுவரை, ஊக்கத்தொகை வழங்கவில்லை. அவற்றையும் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

தவறும் பட்சத்தில், சட்டசபை இடைத்தேர்தலில், விவசாயிகள் தங்களது வலிமையை காட்டும் நிலைக்கு தள்ளப்படுவர். மேலும், நகராட்சி, டவுன் பஞ்., கிராம பஞ்., தேர்தல்களிலும், விவசாயிகள், தங்களது எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்துவர்.இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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