/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/வெல்டிங் தொழிலை காக்க கோரிக்கை
ADDED : நவ 16, 2026 06:13 AM
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திருச்செங்கோடு:திருச்செங்கோட்டில்,
தமிழ்நாடு வெல்டிங் தொழிலாளர் பாதுகாப்பு சங்கத்தின், 5ம் ஆண்டு
பொதுக்குழு கூட்டம், தலைவர் வெங்கடேசன் தலைமையில் நடந்தது.
மாநில செயலாளர்
மோகன், மாநில பொருளாளர் ராமு, திருச்செங்கோடு இன்ஜினியரிங் கிரில் ஒர்க்
நலச்சங்க தலைவர் கதிர்வேல் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். தமிழக அரசு தொழில்
நசிந்து விடாமல் காக்கும் வகையில், பாதுகாப்பு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்
என, தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
கூட்டத்தில், தமிழ்நாடு வெல்டிங்
தொழிலாளர் பாதுகாப்பு சங்க தலைவர் வெங்கடேசன் கூறுகையில், ''இரும்பு
உள்ளிட்ட மூலப்பொருட்களின் விலை ஏற்றம் மற்றும் மின்சார கட்டணம், இரண்டு
மடங்கு விலை உயர்ந்துள்ளது. தமிழக அரசு தொழில் நசிந்து விடாமல் காக்கும்
வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,'' என்றார்.