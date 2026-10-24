அரசு புறம்போக்கு நிலம் மாற்றம் வழக்கு பதியக்கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
அரசு புறம்போக்கு நிலம் மாற்றம் வழக்கு பதியக்கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : அக் 15, 2026 05:05 AM
நாமக்கல்:ப.வேலுார் தாலுகா, சுள்ளிபாளையம்
கிராமத்தில், அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை தனியாருக்கு மாற்றம்
செய்யப்பட்டது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சுள்ளிபாளையம் வி.ஏ.ஓ.,
சுரேஷ் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார். இந்த உத்தரவை ரத்து செய்ய
வலியுறுத்தி, நாமக்கல், திருச்செங்கோடு ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில்,
கடந்து, இரண்டு நாட்களாக, வருவாய்த்துறை
சங்கங்களின்
கூட்டமைப்பினர், காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இந்நிலையில்,
அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை தனி நபருக்கு மாற்றம் செய்த வி.ஏ.ஓ., மற்றும்
உடந்தையாக இருந்தவர்கள் மீது குற்ற வழக்கு பதிந்து, கைது
செய்யக்கோரி, பத்து ரூபாய் இயக்கத்தினர், நாமக்கல் கலெக்டர்
அலுவலகம் முன் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மாநில துணை
பொதுச்செயலாளர் சீனிவாசன் தலைமை வகித்தார். பொதுச்செயலாளர்
நல்வினை விஸ்வராஜ் துவக்கி வைத்தார். மாநில செயலாளர் சதீஸ்குமார்
முன்னிலை வகித்தார்.
தொடர்ந்து, 'அரசு புறம் போக்கு நிலத்தை
தனியாருக்கு மாற்றிக்கொடுத்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து கைது
செய்ய வேண்டும். அரசு பதவியில் இருந்து டிஸ்மிஸ் செய்ய வேண்டும்' என,
வலியுறுத்தி கோஷம் எழுப்பினர்.