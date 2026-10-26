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கே.எஸ்.ஆர். பல் மருத்துவ மாணவர்கள் ஆராய்ச்சி நிதியுதவி பெற்று சாதனை
கே.எஸ்.ஆர். பல் மருத்துவ மாணவர்கள் ஆராய்ச்சி நிதியுதவி பெற்று சாதனை
UPDATED : அக் 13, 2026 07:26 AM
ADDED : அக் 13, 2026 06:34 AM
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திருச்செங்கோடு: திருச்செங்கோட்டில், கே.எஸ்.ஆர். பல் மருத்-துவக் கல்லுாரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் செயல்படுகிறது.
இதன், 7 இளநிலை பல் மருத்துவ மாணவர்கள், 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகத்தின் குறுகிய கால, மாணவர் ஆராய்ச்சி உதவித்
தொகைத் திட்டத்தில், தலா, 75,000 ரூபாய் உத-வித்தொகையையும், முதுநிலை பல் மருத்துவ மாணவர் ஒருவர் முதுநிலை பல் மருத்துவ ஆராய்ச்சிக்காக, ஒரு லட்சம் ரூபாய் உதவித்-தொகையும் பெற்றுள்ளார்.
மாணவர்களின் ஆராய்ச்சி சாதனைகளை, அக்கல்லுாரி சேர்மன் சீனிவாசன், முதல்வர் சரத் அசோகன் மற்றும் பேராசிரியர்கள் பாராட்டினர்