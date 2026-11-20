/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/தென்னை டானிக் செயல் விளக்கம்
ADDED : நவ 20, 2026 03:41 AM
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திருச்செங்கோடு;திருச்செங்கோடு
அடுத்துள்ள கைலாசம்பாளையத்தில், நாமக்கல் வேளாண் அறிவியல் கல்லுாரி
மாணவர்கள், கிராமப்புற வேளாண் பணி அனுபவ திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக,
தென்னை விவசாயியின் வயலுக்கு மாணவர்கள் சென்று, தென்னை டானிக்
குறித்து செயல் விளக்கம் அளித்தனர்.
இதில், தென்னை மரங்களுக்கு டி.என்.ஏ.யூ., என்ற டானிக் மூலம், வேர் ஊட்டமளிக்கும் முறைமூலமாக தேவையான
ஊட்டச்சத்துக்கள்,
நேரடியாக வேர்கள் ழியாக சென்றடைவதுடன் ஊட்டச்சத்து வீணாவதும்
தவிர்க்கப்படுகிறது. தென்னையில் குரும்பு உதிர்தல் குறைகிறது.
உற்பத்தி திறன் அதிகரிக்கிறது என விவசாயிகளுக்கு விளக்கம்
அளித்தனர்.