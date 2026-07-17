ரயில்வே மேம்பாலத்தில் கல்வெட்டு உடைப்பு: அ.தி.மு.க.,வினர் அதிர்ச்சி
ரயில்வே மேம்பாலத்தில் கல்வெட்டு உடைப்பு: அ.தி.மு.க.,வினர் அதிர்ச்சி
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:28 AM
பள்ளிப்பாளையம்:எஸ்.பி.பி.,
காலனி பகுதியில் உள்ள ரயில்வே மேம்பாலத்தில், கல்வெட்டு பெயர்த்து
எடுக்கப்பட்டதால், அ.தி.மு.க.,வினர் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
நாமக்கல்
மாவட்டம், பள்ளிப்பாளையம் அருகே எஸ்.பி.பி., காலனி பகுதியில் கடந்த,
2018ம் ஆண்டில் அ.தி.மு.க., ஆட்சியில் முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி
முயற்சியால், ரயில்வே மேம்பாலம் ரூ.44.15 கோடியில் கட்டப்பட்டது.
இந்த மேம்பாலம் மற்றும் கல்வெட்டை முன்னாள் முதல்வர் இ.பி.எஸ்., திறந்து
வைத்தார்.
இந்நிலையில், கல்வெட்டை இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு,
மர்ம நபர்கள் உடைத்து முற்றிலும் பெயர்த்து எடுத்துள்ளனர். தற்போது
கான்கிரீட் தளம் மட்டுமே உள்ளது. கல்வெட்டை பெயர்த்து
எடுக்கப்பட்டதை அறிந்த, அ.தி.மு.க.,வினர் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
இது
குறித்து, அ.தி.மு.க.,வினர் சமுக வலைதளத்தில் எச்சரிக்கை தெரிவித்து
பதிவிட்டுள்ளனர். அந்த பதிவில், மேம்பாலம் திறப்பு விழா கல்வெட்டு
உடைக்கப்பட்டு அகற்றப்பட்டுள்ளது. இது யாருடைய உத்தரவின் பேரில்
நடைபெற்றது. மக்களின் வரி பணத்தில் உருவாக்கப்பட்ட திட்டங்களின்
வரலாற்று சான்றுகளை அழிக்கும் அதிகாரத்தை யார் வழங்கினர்.
சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் உடனடியாக விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். இது
ஜனநாயக ரீதியிலான கடுமையான எதிர்ப்புகளையும், சட்டப்பூர்வ
நடவடிக்கைகளையும் சந்திக்க நேரிடும் என்பதை எச்சரிக்கையாக
தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.