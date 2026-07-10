எருமப்பட்டிக்கு மாற்றுப்பாதை: மலைவாழ் மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
எருமப்பட்டிக்கு மாற்றுப்பாதை: மலைவாழ் மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:20 AM
எருமப்பட்டி:கொல்லிமலை
வீரகனுாரில் இருந்து, எருமப்பட்டி வாரச்சந்தைக்கு பழங்களை
விற்பனைக்கு கொண்டு வர, மாற்றுபாதை வேண்டும் என கோரிக்கை
எழுந்துள்ளது.
எருமப்பட்டி பகுதியில் உள்ள
பொட்டிரெட்டிபட்டி, பவித்திரம், வரகூர், போடிநாயக்கன்பட்டி
உள்பட, 20க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் வாரச்சந்தை நடக்கிறது. 1
வாரத்திற்கு தேவையான மளிகை பொருட்கள், காய்கறி மற்றும் பழங்களை மக்கள்
வாங்கி செல்வது வழக்கம். இந்த சந்தைகளுக்கு கொல்லிமலையில் உள்ள
வீரகனுார், ஊர்முடி, குழிப்பள்ளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து
மலைவாழ் மக்கள், பலா, பைனாப்பிள், மிளகு, காபி உள்ளிட்ட விளை பொருட்களை
சந்தைகளில் விற்பனை செய்வதற்காக, பழங்களை தலையில் சுமந்தபடி
குதிரைரோடு, சேலுார் வழித்தடம், பெருமாள் கோவில் வழித்தடம்,
குறுவாச்சி இணைப்பு வழித்தடம் ஆகியவை வழியாக, 7 கி.மீ., துாரம் கரடு
முரடான பாதை வழியாக, அடிவாரத்தில் உள்ள கோம்பைக்கு நடந்து
வருகின்றனர். பின்னர், அங்கிருந்து அருகில் கிராம பகுதிகளில்
நடக்கும் வாரச்சந்தைக்கு நடந்து வந்து விற்பனை செய்து விட்டு, அந்த
வழியாகவே மலைக்கு சென்று வருகின்றனர்.
எனவே மலைவாழ் மக்களின்
வசதிக்காக, எருமப்பட்டி அருகில் உள்ள கோம்பையில் இருந்து,
கொல்லிமலையில் உள்ள வீரகனுார், ஊர்முடி, குழிப்பட்டி ஆகிய மலை கிராம
பகுதிக்கு புதியதாக தேர்வு செய்யப்பட்ட எம்.எல்.ஏ., சந்திரசேகர்
சாலை வசதி ஏற்படுத்தி கொடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என
இப்பகுதி மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.