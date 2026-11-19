சாலைப்பணிக்கு கோவில் படி இடிப்பு வழிபட முடியாமல் பக்தர்கள் சிரமம்
சாலைப்பணிக்கு கோவில் படி இடிப்பு வழிபட முடியாமல் பக்தர்கள் சிரமம்
ADDED : நவ 18, 2026 06:20 AM
ராசிபுரம்:சாலை
விரிவாக்க பணிக்கு இடித்த பெருமாள் கோவில் படிக்கட்டுகளை, மீண்டும்
அமைத்து தராததால், பக்தர்கள் வழிபட முடியாமல் சிரமப்பட்டு
வருகின்றனர்.
நாமக்கல் மாவட்டம், ராசிபுரம் அடுத்த பேளுக்குறிச்சி
அருகே, கணவாய்மேடு பகுதியில் பழமை வாய்ந்த தணிகை பெருமாள் மற்றும் வீர
ஆஞ்சநேயர் கோவில் அமைந்துள்ளது. ராசிபுரத்தில் இருந்து
கொல்லிமலை செல்லும் பிரதான சாலையில், இக்கோவில் உள்ளதால் சுற்றுலா
செல்லும் பயணிகள், தங்களது வாகனங்களை நிறுத்தி சுவாமியை வழிபட்டு
செல்வது வழக்கம்.
கடந்த, மூன்றாண்டுகளுக்கு முன் அப்பகுதியில்
சாலை விரிவாக்க பணி நடந்தது. இதற்காக கோவிலுக்கு செல்லும்
படிக்கட்டுகள் முழுவதும் இடித்து அகற்றப்பட்டன. அப்போது,
'சாலைப்பணி முடிவடைந்த பின், கோவிலுக்கு புதிய படிக்கட்டுகள் அமைத்து
தரப்படும்' என, ஒப்பந்ததாரர் அப்பகுதி மக்களிடம்
தெரிவித்துள்ளார். ஆனால், சாலை விரிவாக்கப்பணி முடிந்து பல
மாதங்களாகியும், இதுவரை படிக்கட்டுகளை அமைத்து தரவில்லை.இதனால்
கோவில் நிர்வாகிகள் மற்றும் பக்தர்கள், ஆஞ்சநேயர் கோவிலுக்கு சென்று
வழிபட வழியின்றி சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். பக்தர்களின் நலன் கருதி,
படிக்கட்டுகள் அமைத்து தர அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என,
அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.