/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ துாய்மை பணியாளர்களுக்கு வேட்டி, சேலை
ADDED : நவ 07, 2026 05:29 AM
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பள்ளிப்பாளையம்:தீபாவளி
பண்டிகையை முன்னிட்டு, பள்ளிப்பாளையம் நகர த.வெ.க., சார்பில்
பள்ளிப்பாளையம் நகராட்சி மற்றும் ஆலாம்பாளையம் டவுன் பஞ்., துாய்மை
பணியாளர்களுக்கு, இனிப்பு, காரம், வேட்டி, சேலை வழங்கும் நிகழ்ச்சி,நடந்தது.
மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர் சதீஸ் தலைமை வகித்தார்.
பால்வளத்துறை அமைச்சர் விஜயலட்சுமி, பள்ளிப்பாளையம் நகராட்சி,
மற்றும் ஆலாம்பாளையம் டவுன் பஞ்., பகுதிகளை சேர்ந்த, 250 துாய்மை
பணியாளர்களுக்கு இனிப்பு, காரம், வேட்டி, சேலை வழங்கி, தீபாவளி
வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார்