இடம் தேர்வாகியும் கிடப்பில் தீயணைப்பு நிலையம் கைக்கு எட்டியது வாய்க்கு எட்டாததால் அதிருப்தி
இடம் தேர்வாகியும் கிடப்பில் தீயணைப்பு நிலையம் கைக்கு எட்டியது வாய்க்கு எட்டாததால் அதிருப்தி
ADDED : நவ 08, 2026 05:30 AM
ப.வேலுார்:தீயணைப்பு நிலையம் அமைக்க இடம் தேர்வு செய்தும், பணி கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளதால் ப.வேலுார் தொகுதி மக்கள் கடும் அதிருப்தி
யடைந்துள்ளனர்.
ப.வேலுார் தாலுகாவில், பரமத்தி, கபிலர்மலை என, இரு ஒன்றியங்கள், ப.வேலுார், பரமத்தி, வெங்கரை, பாண்டமங்கலம், பொத்தனுார் என, ஐந்து டவுன் பஞ்., மற்றும் 40 கிராம பஞ்.,கள் உள்ளன. இங்கு, விவசாயம் பிரதான தொழிலாக உள்ளது. அரசு மருத்துவமனை, சார்பதிவாளர் அலுவலகம், அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளி, கல்லுாரிகள் அதிகம் உள்ளன. கிராமங்களை அதிகமாக கொண்டுள்ள இந்த தாலுகாவில், அவ்வப்போது தீ விபத்துகளும் ஏற்படுகின்றன.
அப்போது, தீ மேலும் பரவாமல் தடுப்பதற்கும், தீ விபத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்பதற்கும், நாமக்கல் அல்லது கரூர் மாவட்டம், வேலாயுதம்பாளையத்தில் உள்ள தீயணைப்பு படையினர் தான் வரவேண்டும்.
அவர்கள் வருவதற்கு, குறைந்தபட்சம் அரை மணி நேரமும், அதிகபட்சம், ஒரு மணி நேரமாகும். அதற்குள் தீ மேலும் பரவி, பெரும் விபத்து ஏற்பட்டுவிடும். மேலும், ப.வேலுார் வழியாக காவிரி ஆறு செல்கிறது.
நீச்சல் தெரியாத நபர்கள், அவ்வப்போது, ஆழமான பகுதியில் சிக்கிக்கொள்வது வழக்கம். ஜேடர்பாளையம் தடுப்பணையில், இதுபோன்ற சம்பவங்கள் அடிக்கடி நடக்கின்றன. குறிப்பாக, உயிரிழப்பு சம்பவங்களும் அதிகளவில் நடக்கின்றன. அதற்கு நிரந்தர தீர்வு காண, ப.வேலுாரில், தீயணைப்பு நிலையம் அமைக்க வேண்டும் என்பது, அப்பகுதி மக்களின் பல ஆண்டு கோரிக்கை. ஒவ்வொரு தேர்தலின்போதும், அரசியல் கட்சியினர், 'தீயணைப்பு நிலையம் அமைக்கப்படும்' என, தேய்ந்துபோன ரெக்கார்டு போல், ஒரே பல்லவியை பாடி வந்தனர்.
இந்நிலையில், கடந்த, தி.மு.க., ஆட்சியில், ப.வேலுார் அ.தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., சேகர், சட்டசபையில் வைத்த கோரிக்கையை ஏற்று, 2022 நவ., மாதம், ப.வேலுார் தொகுதிக்கு தீயணைப்பு நிலைய அமைக்க, தமிழக அரசு ஒப்புதல் அளித்தது. இதையடுத்து, கபிலர்மலை அடுத்த பெரிய சோளிபாளையம் பஞ்., சிறுகிணத்துப்பாளையம் கிராமத்தில், தீயணைப்பு நிலையம் அமைக்க இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டது.
இடம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு நடப்பு மாதத்துடன், 4 ஆண்டுகள் ஆகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால், இதுவரை, அதற்காக ஒரு செங்கல் கூட நட்டு வைக்கவில்லை.
'கைக்கு எட்டியது, வாய்க்கு எட்டவில்லை' எனக்கூறி, ப.வேலுார் தொகுதி மக்கள் கடும் அதிருப்தியை தெரிவித்தனர்.