பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் தொடர மாவட்ட செயற்குழுவில் தீர்மானம்
பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் தொடர மாவட்ட செயற்குழுவில் தீர்மானம்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:42 AM
ப.வேலுார்:நாமக்கல்
மாவட்டம், பொத்தனுார் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில், தமிழ்நாடு
தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் மன்றம் சார்பில், நேற்று மாவட்ட செயற்குழு
கூட்டம் நடந்தது.
கபிலர்மலை ஒன்றிய தலைவர் மணிவண்ணன், ஒன்றிய
செயலாளர் சந்திரகாந்தா ஆகியோர் தலைமை வகித்தனர். மாவட்ட செயலாளர்
சங்கர் வரவேற்றார். கூட்டத்தில், சட்டசபை தேர்தல் வாக்குறுதிப்படி,
பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை தொடர வேண்டும். இடைநிலை, தொடக்கநிலை
ஆசிரியர்களுக்கு இழைக்கப்பட்டுள்ள ஊதிய அநீதி களையப்படுதல்
வேண்டும். உயர் கல்விக்கான ஊக்க ஊதிய உயர்வுகள் வழங்க வேண்டும். கட்டாய
ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் இருந்து விலக்கு அளிக்கும் வகையில், தமிழக
சட்டசபையில் தனி தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட
பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.மாவட்ட துணை தலைவர்
ரவிக்குமார், மாவட்ட தகவல் தொழில் நுட்ப அணி துணை அமைப்பாளர் மணிகண்டன்,
மாவட்ட பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் பொற்கொடி, சரவணன், மகளிரணி
அமைப்பாளர் செந்தாமரை ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.