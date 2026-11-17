மாநில பயிர் விளைச்சல் போட்டி மாவட்ட விவசாயிகள் பங்கேற்க அழைப்பு
மாநில பயிர் விளைச்சல் போட்டி மாவட்ட விவசாயிகள் பங்கேற்க அழைப்பு
ADDED : நவ 16, 2026 06:14 AM
நாமக்கல்,:'மாநில
அளவிலான, பயிர் விளைச்சல் போட்டியில், நாமக்கல் மாவட்ட விவசாயிகள்
கலந்து கொண்டு பரிசு தொகை பெறலாம்' என, கலெக்டர் மதுபாலன்
தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:
2026-27ம்
ஆண்டிற்கான வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையில், வேளாண் - உழவர் நலத்துறை
அமைச்சர், வேளாண்மையில் சிறப்பாக செயலாற்றும் சிறு மற்றும் குறு
விவசாயிகளுக்கு, 'மக்கள் சேவகர் அஞ்சலை அம்மாள் விருது' திட்டத்தை
வெளியிட்டார்.
அதன்படி, மாநில வேளாண் வளர்ச்சி திட்டத்தில், மாநில அளவில் சிறுதானியங்கள், பயறுவகைகள், எண்ணெய் வித்துக்கள் பயிர்களில் அதிக உற்பத்தியை பெறும், முதல் மூன்று விவசாயிகளுக்கு, முறையே, 2.50 லட்சம், 1.50 லட்சம், ஒரு லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.இதன்
தொடர்ச்சியாக, நாமக்கல் மாவட்டத்திற்கு கம்பு, கேழ்வரகு, திணை,
சாமை, துவரை, பாசிப்பயறு, உளுந்து, நிலக்கடலை, எள் ஆகிய
பயிர்களுக்கு இலக்கு பெறப்பட்டுள்ளது.
சிறுதானிய பயிர்களான
திணை, சாமை மற்றும் எண்ணெய் வித்து பயிரான எள் பயிர்கள் குறைந்தபட்சம்,
ஒரு ஏக்கர் சாகுபடி செய்யப்பட்டும், மற்ற பயிர்கள் குறைந்தபட்சம், 2
ஏக்கர் சாகுபடி மேற்கொள்ளப்பட்டு இருக்கும் சிறு மற்றும் குறு
விவசாயிகள் போட்டியில் கலந்து கொள்ளலாம். 10 ஆண்டுகளுக்கு உட்பட்ட ரகங்களை பயிர் செய்திருக்க வேண்டும்.
போட்டியில்
கலந்துகொள்ளும் விவசாயிடம், கண்டிப்பாக விவசாய அடையாள எண் மற்றும்
மின்னணு பயிர் கணக்கெடுப்பில் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும்.
போட்டியில்
கலந்து கொள்வதற்கு, 150 ரூபாய் பதிவு கட்டணம், அருகிலுள்ள
ஒருங்கிணைந்த வேளாண் விரிவாக்க மையத்தில் செலுத்தி ரசீது பெற்று கொள்ள
வேண்டும்.மேற்கண்ட பயிர்களை, பயிர் செய்து மாநில அளவில் அதிக
உற்பத்தி செய்து விருது பெற்று விவசாயிகள் பயனடைய வேண்டும். மேலும்
விபரங்களுக்கு, தங்கள் பகுதி வட்டார வேளாண் உதவி இயக்குனரை தொடர்பு
கொள்ளலாம். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.