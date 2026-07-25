நாமக்கல்-அரியலுார் ரயில் பாதை திட்டத்துக்கு ஒப்புதல் விரைந்து செயல்படுத்த மாவட்ட பயணிகள் கோரிக்கை
நாமக்கல்-அரியலுார் ரயில் பாதை திட்டத்துக்கு ஒப்புதல் விரைந்து செயல்படுத்த மாவட்ட பயணிகள் கோரிக்கை
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:46 AM
நாமக்கல்:'நாமக்கல்-அரியலுார்
ரயில்பாதை திட்டத்துக்கு, மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் ஒப்புதல்
அளித்துள்ளதால், விரைந்து செயல்படுத்த வேண்டும்' என, நாமக்கல் மாவட்ட
ரயில் பயணிகள் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
தமிழகத்தின்
மையப்பகுதியான பெரம்பலுார் மாவட்டத்தில், ரயில் போக்குவரத்து வசதி
இல்லை. இதனால், இந்த மாவட்ட மக்கள், 70 ஆண்டுகளாக ரயில்
போக்குவரத்து வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும் என, மத்திய, மாநில
அரசுகளுக்கு கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். இதையடுத்து, நாமக்கல்
மாவட்டத்தை இணைக்கும் வகையில், 108 கி.மீ., துாரம் ரயில் போக்குவரத்து
வசதி ஏற்படுத்தும் வகையில், முதல் கட்டமாக சர்வே நடத்த
உத்தரவிட்டது. இதற்காக, 16.20 லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி, சர்வே
பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதையடுத்து, எந்த முன்னேற்றமும் இன்றி
இந்த திட்டம் கிடப்பில் போடப்பட்டது.
இந்நிலையில்,
நாமக்கல்-அரியலுார் புதிய ரயில் பாதை திட்டம் தொடர்பாக, நாமக்கல் -
அரியலுார் இடையே புதிய ரயில்பாதை அமைக்க விரிவான செயல்திட்ட அறிக்கை
தயாரிக்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக, மத்திய ரயில்வே துறை
அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, நாமக்கல்
மாவட்ட ரயில் பயணிகள் சங்க செயலாளர் கார்த்திக் கூறியதாவது:
லோக்சபாவில், குளிர்கால கூட்டத்தொடரில், மத்திய ரயில்வே அமைச்சர்
அஷ்வினி வைஷ்ணவ், தமிழகத்தில் பெரம்பலுார் வழியாக, நாமக்கல் -
அரியலுார் இடையே புதிய ரயில் பாதை அமைப்பது குறித்த விரிவான செயல்திட்ட
அறிக்கை தயாரிப்பதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக
தெரிவித்துள்ளார். அறிக்கை தயாரித்த பின், மாநில அரசுடன் ஆலோசனை
மேற்கொண்டு, 'நிதி அயோக்', மத்திய நிதியமைச்சகம் ஆகியவற்றின்
மதிப்பீட்டு ஒப்புதலுக்கு பின், முறையான அனுமதி வழங்கப்படும் என்று
தெரிவித்துள்ளார்.
இதனால், விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கும்
பணியை, எந்தவித தாமதமும் இன்றி விரைந்து முடித்து, ரயில்வே வாரியத்தின்
ஒப்புதலையும் விரைவாக பெற வேண்டும் என்பதே, பொதுமக்களின் ஒருமித்த
கோரிக்கை. இதற்கு முன்னுதாரணமாக, 85 கி.மீ., நீளமுடைய
சேலம்-நாமக்கல்-கரூர் ரயில் பாதை திட்டம் முழுமையாக நிறைவேற, 13
ஆண்டுகளானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எனவே, நாமக்கல் -
அரியலுார் திட்டத்தில், ஆரம்ப கட்ட நிர்வாக நடவடிக்கைகளையே
துரிதப்படுத்தினால், பல ஆண்டுகள் சேமிக்கப்படுவதோடு, மக்களின்
நீண்டநாள் கனவும் விரைவில் நனவாகும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.