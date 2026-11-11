தீபாவளி கொண்டாட்டம் எதிரொலி மாநகராட்சியில் 80 டன் குப்பை அகற்றம்
தீபாவளி கொண்டாட்டம் எதிரொலி மாநகராட்சியில் 80 டன் குப்பை அகற்றம்
UPDATED : நவ 10, 2026 05:34 AM
ADDED : நவ 10, 2026 04:36 AM
நாமக்கல்; தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாட்டம் எதிரொலியால், நாமக்கல் மாநகராட்சியில் ஒரே நாளில், 80 டன் குப்பை அகற்றப்பட்டது.
நாடு முழுவதும், நேற்று முன்தினம் தீபாவளி பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. தொடர்ந்து, அனைத்து பகுதிகளிலும், குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும், பட்டாசு வெடித்து உற்சாகமாக கொண்டாடினர்.நாமக்கல் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட குடியிருப்பு பகுதி, திறந்தவெளி உள்ளிட்ட இடங்களில், மக்கள் பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடினர். இதனால், பட்டாசு வெடித்த குப்பை ஆங்காங்கே குவியல் குவியலாக காணப்பட்டது. இவற்றை, மாநகராட்சியில் பணிபுரியும் துாய்மை பணியாளர்கள், மாநகரில் உள்ள, 51 வார்டுகளில் குப்பையை சேகரித்து, வாகனங்களில் ஏற்றி சென்றனர். மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான, ஆறு டிப்பர் லாரிகள், 30 சரக்கு ஆட்டோக்கள் மூலம், 470 துாய்மை பணியாளர்கள்
குப்பையை அகற்றும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.
மாநகராட்சி கமிஷனர் செல்வ
பாலாஜி உத்தரவுப்படி, சுகாதார அலுவலர் திருமூர்த்தி, சுகாதார ஆய்வாளர்கள் சுப்ரமணி, செல்வகுமார் மற்றும் துாய்மை பணி மேற்பார்வையாளர்கள் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர்.
நாமக்கல் மாநகரில் வழக்கமாக தினமும், 60 டன் கழிவுகள் அகற்றப்படும். நேற்று முன்தினம் தீபாவளியையொட்டி, கூடுதலாக, 20 டன் என, மொத்தம், 80 டன் குப்பை கழிவுகள் மற்றும் மத்தாப்பு கழிவுகள் அகற்றப்பட்டன. அகற்றப்பட்ட பட்டாசு பாக்கெட்டுகள், மறு சுழற்சிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. வெடிக்கப்பட்ட பட்டாசு கழிவுகள் குழியில் கொட்டி மூடப்பட்டது.
* பள்ளிப்பாளையம் நகராட்சி பகுதியில், பட்டாசு வெடித்த குப்பை மட்டும், நேற்று ஆறு டன் அகற்றப்பட்டது. பேப்பர், மத்தாப்பு கம்பி
கள் உள்ளிட்டவை பிரிக்கப்பட்டு, குப்பை கிடங்கிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.