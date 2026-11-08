தீபாவளி விற்பனை கன ஜோர் மக்கள் படையெடுப்பால் டிராபிக்
தீபாவளி விற்பனை கன ஜோர் மக்கள் படையெடுப்பால் டிராபிக்
ADDED : நவ 07, 2026 05:17 AM
நாமக்கல்:தீபாவளி
பண்டிகையை முன்னிட்டு, ஜவுளிக்கடை, பட்டாசு கடை, பலகார கடைகளில்
விற்பனை கன ஜோராக நடந்து வருகிறது. அதனால், நாமக்கல் நகரில் கடும்
போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.
நாடு முழுவதும், நாளை,
தீபாவளி பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது. அதையொட்டி,
புத்தாடை, பட்டாசு, இனிப்பு, கார வகைகள் வாங்க, பொதுமக்கள்,
நகரத்திற்கு படையெடுப்பது வழக்கம். அதன்படி, நாமக்கல் நகரில், சேலம்
சாலை, மெயின்ரோடு, கடைவீதிகளில் உள்ள ஜவுளி கடைகளில் மக்கள் கூட்டம்
அலை மோதியது. இதேபோல், நகரில், 70-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் தற்காலிக
பட்டாசு கடைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.
இதில், சிவகாசியில்
இருந்து பட்டாசுகள் வரவழைக்கப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.
இதனால், பட்டாசு கடைகளிலும் கூட்டம் அலைமோதியது. மேலும், இனிப்பு,
கார வகைகள் விற்பனை கடைகளிலும் மக்கள் அதிகளவில் கூட்டம்
காணப்பட்டது.
தீபாவளியை முன்னிட்டு தொடர்ந்து, தமிழகத்தில்,
மூன்று நாட்கள் விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. அதனால், கடைவீதி, பஸ்
ஸ்டாண்ட் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது. அதன்
காரணமாக, நாமக்கல் நகரில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
வாகனங்கள் ஊர்ந்து செல்லும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது.