தி.மு.க., கவுன்சிலர் உள்பட 14 பேர் மீது வழக்கு: ரூ.4.25 லட்சம் பறிமுதல்
தி.மு.க., கவுன்சிலர் உள்பட 14 பேர் மீது வழக்கு: ரூ.4.25 லட்சம் பறிமுதல்
ADDED : அக் 16, 2026 06:43 AM
பள்ளிப்பாளையம்:பள்ளிப்பாளையத்தில் சூதாடிய, தி.மு.க., கவுன்சிலர் உள்பட, 14 பேர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, ரூ.4.25 லட்சத்தை பறிமுதல் செய்தனர்.
நாமக்கல் மாவட்டம், பள்ளிப்பாளையம் அருகே ஆலாம்பாளையம் பகுதியில், தனியார் விளையாட்டு பயிற்சி மையம் உள்ளது. இங்கு பணம் வைத்து சூதாட்டம் நடப்பதாக பள்ளிப்பாளையம் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவில் போலீசார் சம்மந்தப்பட்ட இடத்திற்கு சென்றனர். அங்கு பணம் வைத்து சூதாடிய பள்ளிப்பாளையம் நகராட்சி தி.மு.க., கவுன்சிலர் யுவராஜ், 30, உள்பட, 14 பேர் கொண்ட கும்பலை, போலீசார் பிடித்து ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து வந்தனர். பின்னர் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, இவர்களிடம் இருந்து ரூ.4.25 லட்சம், 5 டூவீலர், ஒரு காரை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட அனைவரும், ஜாமினில் விடுவிக்கப்பட்டனர்.