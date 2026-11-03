ஆவண எழுத்தர்கள் சங்கத்தினர் 2 நாள் வேலை நிறுத்த அறிவிப்பு
ஆவண எழுத்தர்கள் சங்கத்தினர் 2 நாள் வேலை நிறுத்த அறிவிப்பு
ADDED : நவ 03, 2026 06:19 AM
குமாரபாளையம்; தமிழக அரசு, பத்திரப்பதிவு துறையில் நவீனமயமாக்கும் விதமாக, 3.0 என்ற திட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. மேலும், ஆவணம் இல்லாத பத்திர பதிவு, நேரில் வராமல் பத்திரப்பதிவு மாதிரி அலுவலகம் அமைக்கும் திட்டங்கள் செயல்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது. தற்போது, சென்னையில், நான்கு மாவட்டங்களுக்கு மட்டும் மாதிரி அலுவலகங்கள் அமைத்து ஒப்பந்தம் விடப்பட்டுள்ளது.
இதனால், தமிழகம் முழுவதும் உள்ள ஆவண எழுத்தர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதை கருத்தில் கொண்டு, தமிழக பத்திரப்பதிவு ஆவண எழுத்தர்கள் சங்கம் சார்பில், வரும், நவ., 10, 11 ஆகிய, இரண்டு நாட்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடுவதாக அறிவித்துள்ளனர்.
இதுதொடர்பாக, குமாரபாளையம் சார் பதிவாளர் அலுவலகம் முன் உள்ள, குமாரபாளையம் பத்திர எழுத்தர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் சந்திரசேகர் தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. சங்க செயலாளர் மதியழகன் வரவேற்றார். தொடர்ந்து, 'தமிழக அனைத்து பத்திர எழுத்தாளர் சங்க ஆலோசனைப்படி, இரண்டு நாட்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடுவது எனவும், தமிழக அரசின் புதிய கொள்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நீதிமன்றம் மூலம் தீர்வு காணலாம்'
எனவும் முடிவு செய்யப்பட்டது.