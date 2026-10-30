போலி விளம்பரங்களை நம்பி ஏமாறாதீர் 2 நாளில் 25 பேர் ரூ.1.50 லட்சம் இழப்பு
போலி விளம்பரங்களை நம்பி ஏமாறாதீர் 2 நாளில் 25 பேர் ரூ.1.50 லட்சம் இழப்பு
ADDED : அக் 29, 2026 03:39 AM
நாமக்கல்: ''குறைந்த விலையில் பட்டாசு, துணிகள் விற்பனை என்ற போலி ஆன்லைன் விளம்பரங்களை நம்பி, நாமக்கல் மாவட்டத்தில், இரண்டு நாளில், 25 பேர், 1.50 லட்சம் ரூபாயை இழந்துள்ளனர்,'' என, நாமக்கல் மாவட்ட சைபர் கிரைம் டி.எஸ்.பி., விஜயராகவன் தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து, அவர் மேலும் கூறியதாவது:
தீபாவளி பண்டிகை வரும், நவ., 8ல் நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி, பொதுமக்கள் புத்தாடைகள், இனிப்புகள் மற்றும் பட்டாசுகள் வாங்குவதற்கு தயாராகி வருகின்றனர். பட்டாசு விற்பனைக்கு பெயர் பெற்ற சிவகாசியில் இருந்து பலரும், 'ஆன்லைன்' மூலம் பட்டாசுகளை தேர்வு செய்து ஆர்டர் செய்கின்றனர்.குறிப்பாக, வீட்டில் இருந்தபடியே பட்டாசுகளின் வகைகள், விலைகள் மற்றும் சலுகைகளை ஒப்பிட்டு பார்த்து, தேவையான பட்டாசுகளை ஆர்டர் செய்து, இணையவழியில் பணம் செலுத்துகின்றனர். இதை பயன்படுத்தி, சில மோசடி கும்பல்கள் போலியான இணையதளங்கள் மற்றும் சமூக வலைதள விளம்பரங்கள் மூலம், பொதுமக்களை ஏமாற்ற வாய்ப்புள்ளது.
அதன்படி, நாமக்கல் மாவட்டத்தில், குறைந்த விலையில் பட்டாசு, துணிமணிகள் தருவதாகவும், ஆன்லைனில் பணம் முதலீடு செய்தால், இரட்டிப்பு பணம் கிடைக்கும் என்று கூறியும் பொதுமக்களை ஏமாற்றி பணம் பறிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக, இரண்டு நாட்களில், 25 பேர் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். அதன் மூலம், 1.50 லட்சம் ரூபாய் இழந்துள்ளனர்.
ஆன்லைன் பட்டாசு விற்பனை அல்லது வேறு ஏதேனும் சைபர் குற்றங்களால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டு பணத்தை இழந்தால், தாமதிக்காமல் உடனடியாக, '1930' என்ற தேசிய சைபர் குற்ற உதவி எண்ணை தொடர்புகொண்டு புகாரளிக்கலாம். மேலும், தேசிய சைபர் குற்றப்புகார் இணையதளத்தில், ஆன்லைன் மூலமாகவும் புகாரை பதிவு செய்யலாம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.