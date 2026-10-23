மழையில் மின் கம்பம், டிரான்ஸ்பார்மர் அருகில் செல்ல வேண்டாம்
மழையில் மின் கம்பம், டிரான்ஸ்பார்மர் அருகில் செல்ல வேண்டாம்
ADDED : அக் 22, 2026 06:33 AM
நாமக்கல்:'மழைக்காலத்தில்,
மின் கம்பம், டிரான்ஸ்பார்மர் அருகில் செல்ல வேண்டாம்' என, நாமக்கல் மின்
வாரிய மேற்பார்வை பொறியாளர் சபாநாயகம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:
தற்போது
மழைக்காலம் தொடங்கி உள்ள நிலையில், பொதுமக்கள் மின்சாரத்தை கவனமாக
பயன்படுத்த வேண்டும். மின் கம்பிகளை தொடக்கூடாது. அறுந்து கிடக்கும்
மின் கம்பிகளை தொடக்கூடாது. தாழ்வாக மின் கம்பிகள் இருந்தால்,
உடனடியாக மின் வாரியத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். மின்
கம்பத்தின் பக்கமாகவோ, டிரான்ஸ்பார்மர் பக்கமாக செல்ல வேண்டாம்.
வீட்டில்
மின் சாதனங்களை ஈரக்கையால் இயக்க கூடாது. குறிப்பாக, சுவிட்சுகளை
இயக்க கூடாது. மழை காலத்தில், மொபைல் போன்களை இணைப்புகளில் இணைக்க
வேண்டாம். மேலும், சார்ஜ் செய்யும் நேரத்தில், மொபைல் போன் பயன்படுத்த
வேண்டாம். மின் கம்பத்தில் அல்லது மின் இழுப்பை கம்பிகளில்
கால்நடைகளை கட்டுதல், துணிகளை காய போடுதல், விளம்பர பலகைகளை
பொருத்துதல் போன்வற்றை செய்ய கூடாது. வீடுகளில், மின்சாதனங்களுக்கு
எர்த் செய்ய வேண்டும்.
தரமான மின்சாதனங்களை பயன்படுத்த
வேண்டும். குழந்தைகளை டிரான்ஸ்பார்மர் அருகில் செல்ல அனுமதிக்க
கூடாது. மின் கம்பங்களுக்கு அருகில் கட்டுமான பணிகளை தவிர்க்கவும்.
மின் பாதை அருகில் செடி, கொடி, மரங்களை நட வேண்டாம். மின் ஒயரில் செடி,
கொடிகள், மரக்கிளைகள் பட்டிருந்தால் அதை தன்னிச்சையாக அகற்ற
வேண்டாம். மின் வாரியத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கவும். மின்சாரத்தை
மிகவும் கவனமாக பயன்படுத்தி. மின் விபத்துகளை தவிர்க்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.