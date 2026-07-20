'போஸ்டர் ஒட்ட வேண்டாம்' தேசியக்கொடி மூலம் விழிப்புணர்வு
'போஸ்டர் ஒட்ட வேண்டாம்' தேசியக்கொடி மூலம் விழிப்புணர்வு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:44 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பொது இடங்களில், விளம்பர போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டு, அசுத்தம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில்,
நாமக்கல் மாநகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் நாமக்கல் ஜவகர் சிறுவர் மன்றம்
சார்பில், நகரை துாய்மையாகவும், போஸ்டர் இல்லா பகுதியாகவும் மாற்றும்
நோக்கில், விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
நாமக்கல் பழைய பஸ்
ஸ்டாண்ட் எதிரே அமைந்துள்ள, முன்னாள் தமிழக முதல்வர் காமராஜர் சிலை
முன்புறம் உள்ள சுவர்களில் ஒட்டப்பட்டிருந்த விளம்பர போஸ்டர்கள்
அகற்றப்பட்டு, அதற்கு பதில், தேசிய கொடியை வரைந்து விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்தப்பட்டது.
நாமக்கல் மாநகராட்சி சுகாதார அலுவலர்
திருமூர்த்தி, நாமக்கல் ஜவகர் சிறுவர் மன்ற மாவட்ட திட்ட அலுவலர் தில்லை
சிவக்குமார், ஓவிய ஆசிரியர்கள் வெங்கடேசன், விஜயகுமார்,
சிவக்குமார் ஆகியோர் பங்கேற்று, மாணவ, மாணவியரை ஊக்குவித்தனர்.
பொது
இடங்களை சுத்தமாகவும், அழகாகவும் பராமரிக்கும் நோக்கில் நடந்த
விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி, பொதுமக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.