'எம்.எல்.எச்.பி., பணியாளரை சி.எச்.ஓ., என பெயர் மாற்றியதை அங்கீகரிக்க வேண்டாம்'
'எம்.எல்.எச்.பி., பணியாளரை சி.எச்.ஓ., என பெயர் மாற்றியதை அங்கீகரிக்க வேண்டாம்'
ADDED : அக் 24, 2026 05:51 AM
நாமக்கல்,:தமிழ்நாடு
அரசு அனைத்து சுகாதார செவிலியர்கள் சங்கத்தினர், நாமக்கல்
கலெக்டரிடம் மனு அளித்தனர். அந்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
தமிழக
பொது சுகாதாரத்துறையில், சமுதாய சுகாதார செவிலியர்கள், பகுதி
சுகாதார செவிலியர்கள், சமுதாய நல செவிலியர்கள் என, மாநில அரசால்
பணிகள் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. பொது சுகாதாரத்துறையில், மத்திய
அரசின் நிதி உதவியோடு, சுகாதார இடைநிலை பணியாளர்களுக்கு,
தொகுப்பூதியத்தில் பணி நியமனம் வழங்கப்பட்டது. இப்பிரிவில், எந்த
அடிப்படை கல்வித்தகுதியும் நிர்ணயம் செய்யாமல், பல
கல்வித்தகுதியை கொண்டவர்களை, தொகுப்பூதியத்தில், 11
மாதத்திற்கு மட்டும் அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில்,
சுகாதார இடைநிலை பணியாளர்கள்(எம்.எல்.எச்.பி.,), அரசுக்கு
அனுப்பியுள்ள, 20- அம்ச கோரிக்கைகளுடன், தங்களது பதவி பெயரை,
சமுதாய சுகாதார அதிகாரி(சி.எச்.ஓ.,) என, பெயர் மாற்றம் செய்ய
வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால், தமிழகம் முழுவதும்,
செவிலியர்கள் மத்தியில் பதற்றம் நிலவுகிறது. பொது
சுகாதாரத்துறையில், 30 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணியாற்றி வரும், சமுதாய
மற்றும் பகுதி சுகாதார செவிலியர்களுக்கு, சமுதாய நல செவிலியர் என்ற
பதவி உயர்வு உள்ளது. இந்த சூழ்நிலையில், மாநில அரசு முரண்பாடான
அணுகுமுறை உள்ளதால், இதை வலியுறுத்துகிறோம். அதனால், தமிழக
முதல்வர், அங்கீகரிக்கப்படாத சுகாதார இடை நிலை பணியாளர்களின்
பதவி பெயர் மாற்றமான சமுதாய சுகாதார அதிகாரி(சி.எச்.ஓ.,) பதவியை
அங்கீகரிக்க வேண்டாம்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.