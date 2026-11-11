இரட்டை கொலை குற்றவாளி டிச., 8ல் ஆஜராக உத்தரவு

UPDATED : நவ 05, 2026 06:12 AM
ADDED : நவ 05, 2026 05:50 AM
மோகனுார்:திருவண்ணாமலை
மாவட்டம், கோரிமேடு தெருவை சேர்ந்தவர் அமீர் பாஷா மகன் சையத் பாபு. இவர்
மீது, நாமக்கல் மாவட்டம், மோகனுார் போலீஸ் ஸ்டேஷனில், 2013ல் நடந்த இரட்டை
கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டார். தொடர்ந்து, ஜாமின் பெற்று வெளியே
வந்தவர், விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல், தலைமறைவாக இருந்து வருகிறார்.
அதனால், நீதிமன்றம் அவரை, தேடப்படும் குற்றவாளியாக அறிவித்தது.
மேலும்,
இவர் வரும், டிச., 8ல், நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வேண்டும். இல்லை என்றால்,
போலீசார் அவரை பிடித்து ஆஜர்படுத்த வேண்டும் என, நீதிமன்றம் உத்தரவு
பிறப்பித்துள்ளது. இதையடுத்து, சையத் பாபுவை தேடும் வேட்டையை,
மோகனுார் போலீசார் தீவிரப்படுத்தி உள்ளனர். 'அவ்வாறு அவர் ஆஜராகாத
நிலையில், தேடப்படும் குற்றவாளியாக கருதப்படும்' என, போலீசார்
தெரிவித்தனர்.