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லாரியில் மயங்கிய டிரைவர் சாவு

லாரியில் மயங்கிய டிரைவர் சாவு

ADDED : ஆக 03, 2026 05:51 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 05:51 AM

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நாமக்கல்:நாமக்கல் மாவட்டம் சேந்தமங்கலத்தை சேர்ந்தவர் ரவி, 48. லாரி டிரைவரான இவர், கடந்த வாரம் குஜராத்தில் சீரக லோடு ஏற்றிக்கொண்டு நேற்று முன்தினம் மாலை, சேலம், செவ்வாய்ப்பேட்டை வந்தார்.

அங்குள்ள குடோனில் லாரியை நிறுத்தி, தொழிலாளிகளிடம் சீரகத்தை இறக்கும்படி கூறிவிட்டு, டிரைவர் சீட்டில் அமர்ந்திருந்தார். திடீரென ரவி மயங்கி விழுந்தார். தொழிலாளிகள், அவரை மீட்டு சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். வழியில் அவர் உயிரிழந்தார். உடலை கைப்பற்றி, செவ்வாய்ப்பேட்டை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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