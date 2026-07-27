ராசிபுரத்தில் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி
ராசிபுரத்தில் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி
ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:29 AM
ராசிபுரம்:ராசிபுரத்தில் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு பேரணி, நேற்று நடந்தது.
ராசிபுரத்தில்,
'வி த லீடர்ஸ்' அமைப்பின் சார்பில் போதையில்லா தமிழகம் என்ற
விழிப்புணர்வு பேரணி, நடந்தது.
ராசிபுரம் நித்திய சுமங்கலி
மாரியம்மன் கோவிலில் தொடங்கிய பேரணி, பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட், கடைவீதி,
காஞ்சி சூப்பர் மார்க்கெட் வழியாக சென்று புதிய பஸ் ஸ்டாண்டை அடைந்தது.பேரணியில்,
50-க்கும் மேற்பட்ட, 'வி த லீடர்ஸ்' அமைப்பை சேர்ந்த நிர்வாகிகள்
கலந்துகொண்டனர். பேரணியில் பங்கேற்றவர்கள், 'மாறுவோம்...
மாற்றுவோம், போதையில்லா தமிழகத்தை உருவாக்குவோம்.
வாழ்க்கை
என்பது பூந்தோட்டம், போதை என்பது திண்டாட்டம், வேண்டாம் வேண்டாம் போதை
பழக்கம் வேண்டாம்... போதை பழக்கம் நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும்
உயிருக்கும் கேடு விளைவிக்கும்... போதை என்ற அரக்கனை ஒழித்திடுவோம்'
என்ற விழிப்புணர்வு முழக்கங்களை எழுப்பி, போதைப்பொருள் ஒழிப்பு
குறித்து பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.