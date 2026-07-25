தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ போதைப்பொருள் ஒழிப்பு: விழிப்புணர்வு நடை பயணம்

போதைப்பொருள் ஒழிப்பு: விழிப்புணர்வு நடை பயணம்

போதைப்பொருள் ஒழிப்பு: விழிப்புணர்வு நடை பயணம்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:50 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:50 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

ராசிபுரம்:ராசிபுரம் முத்தாயம்மாள் கல்லுாரியின், போதைப்பொருள் ஒழிப்பு மன்றம் மற்றும் மாவட்ட பயிற்சி அலுவலகத்தின் ஆர்.ஆர்.ஜி.எஸ்.ஏ., ஆண்டு திட்டத்தின் கீழ் சிங்களாந்தபுரத்தில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.

மாவட்ட பயிற்சி அலுவலர் சுஜாதா, பேளுக்குறிச்சி இன்ஸ்பெக்டர் பழனியம்மாள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். தொடர்ந்து, போதைப்பொருள் ஒழிப்பு உறுதிமொழி ஏற்றனர். பின், போதைப்பொருட்களை பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து மாணவர்களிடையே, 'போதைப்பொருட்கள் மனித வாழ்க்கையையும், குடும்பத்தையும் சீரழிக்கும் தன்மை கொண்டது. எனவே இளைஞர்கள் போதைப்பொருட்களுக்கு அடிமையாகாமல் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும்' என, பேசினர். தொடர்ந்து, கொடியசைத்து விழிப்புணர்வு நடைபயணத்தை தொடங்கி வைத்தனர். சிங்களாந்தபுரம் ஈஸ்வரன் கோவிலில் தொடங்கிய நடைபயணம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வரை சென்றது. இதில், 80 மாணவர்கள் மற்றும் கல்லுாரி ஆசிரியர்கள் கலந்துகொண்டு, போதைப்பொருள் ஒழிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு பதாகைகளை கைகளில் ஏந்தி முழக்கம் எழுப்பினர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us