போதைப்பொருள் ஒழிப்பு மனித சங்கிலி

ADDED : ஆக 09, 2026 05:02 AM
குமாரபாளையம்:குமாரபாளையம்
அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியின் போதைப்பொருள் தடுப்புக்குழு
சார்பில், போதைப்பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி மற்றும் மனித
சங்கிலி நிகழ்வு நடந்தது.
கல்லுாரி கல்வி ஆணையர் அறிவுறுத்தல்படி,
குமாரபாளையம் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியின் போதைப்பொருள்
தடுப்புக் குழு சார்பில், முதல்வர்(பொ) சரவணா தேவி தலைமையில்
போதைப்பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி மற்றும் மனித சங்கிலி
நிகழ்வு நடந்தது.குமாரபாளையம் எஸ்.ஐ., இளமுருகன் மற்றும்
போலீசார் கலந்து கொண்டனர். இதில், 500 மாணவ, மாணவியர் மற்றும்
பேராசிரியர்கள் பங்கேற்று, போதைப்பொருட்கள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு
கோஷம் எழுப்பியவாறு பங்கேற்றனர். போதைப்பொருள் தடுப்பு
விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தி சென்றனர். இதற்கான
ஏற்பாடுகளை போதைப்பொருள் தடுப்புக்குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் ரமேஷ்
குமார் செய்திருந்தார்.