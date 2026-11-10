பஸ்சை வழிமறித்து போதை ஆசாமிகள் தகராறு

ADDED : நவ 09, 2026 05:44 AM
ராசிபுரம்:ராசிபுரம்
அருகேயுள்ள பட்டணம் களரம்பட்டியிலிருந்து ராசிபுரம் நோக்கி அரசு
பஸ் ஒன்று, 15 பயணிகளுடன் நேற்று சென்றது.
பஸ்சை ராஜாராம் ஓட்டினார்.
பட்டணம் நேருநகர் வழியாக பஸ் சென்றபோது, அப்பகுதி இளைஞர்கள்
மதுபோதையில் பஸ்சை வழிமறித்தனர். மேலும், சாலையில் இருசக்கர
வாகனத்தை குறுக்கே நிறுத்தி தகராறு செய்தனர். அவழியே சென்றவர்கள் இதை
தட்டி கேட்டுள்ளனர். அப்போது தகராறு ஏற்பட்டு கைகலப்பாக மாறியது.
இதையறிந்த ராசிபுரம் போலீசார் விரைந்து சென்று, பஸ் டிரைவர் மற்றும்
அங்கிருந்தவர்களிடம் பேசி பஸ்சை அனுப்பி வைத்தனர்.இதுகுறித்து
அப்பகுதி மக்கள் கூறுகையில், 'இங்குள்ள மரத்தடியில் இளைஞர்கள்
அமர்ந்துகொண்டு, சீட்டு, தாயம் விளையாடுவது, பெண்களிடம் தகராறு
செய்வது உள்ளிட்ட செயல்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதுகுறித்து
போலீசாரிடம் தெரிவித்தும், எந்த நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை' என்றனர்.