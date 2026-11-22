ADDED : நவ 21, 2026 04:18 AM
ராசிபுரம்,:ராசிபுரம்,
வேலவன் நகரை சேர்ந்தவர் அப்பாவு மகன் செந்தில்குமார், 46;
எலக்ட்ரீஷியன். இவரது மனைவி கோமதி. இவர், மெட்டாலா அருகே உள்ள உரம்பு
அரசு பள்ளியில் ஆசிரியை. இவர்களுக்கு, இரண்டு மகன்கள்.
செந்தில்குமாருக்கு அதிகளவில் மது அருந்தும் பழக்கம் இருந்து
வந்தது.
இதனால், கடந்த ஒரு வாரமாக வீட்டில் மனைவி, மகன்களுடன்
தொடர்ந்து தகராறு செய்து வந்துள்ளார். நேற்று முன்தினம் இரவு, வீட்டில்
இருந்த செந்தில்குமார், திடீரென வீட்டின் மொட்டை மாடிக்கு சென்றார்.
நீண்ட நேரமாகியும் அவர் கீழே இறங்கி வராததால், சந்தேகமடைந்த மனைவி
கோமதி மொட்டை மாடிக்கு சென்று பார்த்தார்.
அப்போது, அங்கிருந்த சிறிய
அறையின் ஜன்னல் கம்பியில் செந்தில்குமார் துாக்குப்போட்டு தொங்கிய
நிலையில் இருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார்.
அவரது அலறல் சத்தம்
கேட்டு ஓடி வந்த உறவினர்கள், செந்தில்குமாரை மீட்டு கீழே இறக்கி
பார்த்தனர். ஆனால், அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து ராசிபுரம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.