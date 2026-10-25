மாவட்டத்தில் விடிய விடிய மழை ஒரே நாளில் 213.60 மி.மீ., பதிவு
மாவட்டத்தில் விடிய விடிய மழை ஒரே நாளில் 213.60 மி.மீ., பதிவு
UPDATED : அக் 24, 2026 05:56 AM
ADDED : அக் 24, 2026 05:42 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல் மாவட்டம் முழுவதும், விடிய விடிய பெய்த தொடர் மழையால், பொதுமக்கள், விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
நாமக்கல்
மாவட்டத்தில், நேற்று முன்தினம் மாலை, 4:00 மணிக்கு, மோகனுார்
உள்ளிட்ட ஒரு சில இடங்களில் மழை பெய்ய தொடங்கியது. பின், இரவு
முழுவதும் விடிய விடிய, நாமக்கல், மோகனுார், ராசிபுரம் உள்ளிட்ட
பகுதிகளில் மழை கொட்டித்தீர்த்தது. இதனால் தாழ்வான பகுதிகளில்
மழைநீர் வெள்ளம்போல் பெருக்கெடுத்து ஓடியது.
குறிப்பாக, பரமத்தி
சாலை, சேலம் சாலையில், மழைநீர் குளம்போல் தேங்கியது. மோகனுார் -
ப.வேலுார் சாலை, வள்ளியம்மன் கோவில் அருகில் உள்ள ரயில்வே பாலத்தின்
கீழ் மழைநீர் தேங்கி நின்றது. வாகன ஓட்டிகள் ஊர்ந்து செல்லும் நிலைக்கு
தள்ளப்பட்டனர்.
நாமக்கல் அடுத்த என்.புதுப்பட்டியில் இருந்து
குரும்பப்பட்டி ஜங்களாபுரம் சாலை, குண்டும் குழியுமாக உள்ளதால்,
மழைநீர் தேங்கி, பள்ளி, கல்லுாரி செல்லும் மாணவ, மாணவியரின், வாகன
ஓட்டிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.
மாவட்டம்
முழுவதும் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால், நிலத்தடி நீர்மட்டம்
உயர்ந்து வருகிறது. அதனால், பொதுமக்கள், விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
அடைந்துள்ளனர். சாரல் மழை காரணமாக, நேற்று நாமக்கல் உழவர் சந்தையில்,
வியாபாரம் பாதிக்கப்பட்டது.
நேற்று முன்தினம் காலை, 6:00 முதல், நேற்று காலை, 6:00 மணி வரை, 24 மணி நேரம் பெய்த மழை அளவு (மி.மீ.,ல்) பின்வருமாறு:
எருமப்பட்டி,
10, குமாரபாளையம், 9.20, மங்களபுரம், 29.40, மோகனுார், 46,
நாமக்கல், 4.50, ப.வேலுார், 40, புதுச்சத்திரம், 8, ராசிபுரம், 16,
சேந்தமங்கலம், 12.40, திருச்செங்கோடு, 9.60, கலெக்டர் அலுவலகம்,
8.50, கொல்லிமலை, 20 என, மொத்தம், 213.60 மி.மீ., மழை பதிவானது.