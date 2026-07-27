/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ வெண்ணந்துாரில் இ.கம்யூ., கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:30 AM
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வெண்ணந்துார்:வெண்ணந்துார்
ஒன்றிய, இ.கம்யூ., கட்சியின் ஒன்றிய கூட்டம், பொருளாளர் முருகேசன்
தலைமையில் நடந்தது.
கூட்டத்தில், ஒன்றிய செயலாளர் செங்கோட்டுவேல்
வேலை அறிக்கையை சமர்ப்பித்து பேசினார். தொடர்ந்து, கட்சியின் மாநில
மற்றும் மாவட்டக்குழு முடிவுகள் குறித்து மாவட்ட செயலாளர் அன்புமணி
விளக்கி பேசினார்.
கூட்டத்தில், ஆக., 6 முதல், 15- வரை மாநிலம்
முழுவதும் நடைபெறவுள்ள மாற்றத்தை நோக்கி நடைபயண பிரசாரத்தை
வெண்ணந்துார் ஒன்றிய பகுதியில் சிறப்பாக நடத்துவது, செப்., 1ல்
பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, டில்லியில் நடைபெறும் தேசம்
தழுவிய பேரணியில் வெண்ணந்துார் ஒன்றியக்குழு சார்பில் பங்கேற்பது
உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.