முட்டை விலை உயர்வு

ADDED : அக் 21, 2026 05:24 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்லில்,
தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக்குழு கூட்டம், நேற்று நடந்தது. அதில்,
முட்டை உற்பத்தி, மார்க்கெட்டிங் நிலவரம் குறித்து பண்ணையாளர்கள்
விவாதித்தனர். இதையடுத்து, 550 காசுக்கு விற்ற முட்டை விலை, 10 காசு
உயர்த்தி, 560 காசாக நிர்ணயம் செய்யப்
|பட்டது.
நாட்டின் பிற மண்டலங்களில் முட்டை விலை(காசுகளில்) நிலவரம்:
சென்னை,
615, ஐதராபாத், 545, விஜயவாடா, 575, பர்வாலா, 563, மும்பை, 605,
மைசூரு, 625, பெங்களூரு, 600, கோல்கட்டா, 620, டில்லி, 600 என,
நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதேபோல்,
நாமக்கல்லில் நடந்த
பண்ணையாளர், வியாபாரிகள் ஒருங்கிணைப்புக்குழு கூட்டத்தில், ஒரு
கிலோ முட்டைக்கோழி, 118 ரூபாய், பல்லடத்தில் நடந்த உற்பத்தியாளர்
ஒருங்கிணைப்புக்குழு கூட்டத்தில், ஒரு கிலோ கறிக்கோழி, 131 ரூபாய்
என, விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது.