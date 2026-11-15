தீவன மூலப்பொருள் விலை உயர்வால் முட்டை கொள்முதல் விலை அதிகரிப்பு
தீவன மூலப்பொருள் விலை உயர்வால் முட்டை கொள்முதல் விலை அதிகரிப்பு
UPDATED : நவ 05, 2026 01:59 AM
ADDED : நவ 05, 2026 01:57 AM
நாமக்கல்: ‘‘கோழி தீவன மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்வால், முட்டை கொள்முதல் விலை அதிகரித்து வருகிறது,’’ என, தமிழ்நாடு கோழிப்பண்ணையாளர்கள் சங்க செயலர் சுந்தரராஜன் தெரிவித்தார்.
நாமக்கல் மண்டலத்தில் தினமும், எட்டு கோடி முட்டைகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. இந்த முட்டைகளுக்கு, தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக்குழு, விலையை நிர்ணயம் செய்கிறது. கடந்த அக்., 1ல், 540 காசு, 21ல், 560, 30ல், 590, 31ல், 610 காசாகவும், நவ., 1ல், 620, 2ல், 630, 3ல், 640 எனவும் முட்டை கொள்முதல் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது.
நேற்று நடந்த கூட்டத்தில், மேலும், 10 காசுகள் உயர்த்தி, கொள்முதல் விலை, 650 காசாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது. ஆறு நாட்களில், 80 காசு உயர்ந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
தமிழ்நாடு கோழிப்பண்ணையாளர்கள் சங்க செயலர் சுந்தரராஜன் கூறியதாவது:
தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கும் நிலையில், முட்டை நுகர்வு, 10 முதல், 15 சதவீதம் வரை அதிகரித்துள்ளது. மேலும், கோழி தீவன மூலப்பொருட்களான மக்காச்சோளம், ஒரு கிலோ, 20ல் இருந்து, 35 ரூபாயாகவும், சோயா, 38ல் இருந்து, 66 ரூபாயாகவும் உயர்ந்துள்ளது.
அவற்றை கருத்தில் கொண்டு, முட்டை கொள்முதல் விலை உயர்ந்து வருகிறது. 700 காசு வரை உயரும் என, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
நாட்டின் பிற மண்டலங்களில் முட்டை விலை(காசுகளில்) நிலவரம்:
சென்னை, 710, ஐதராபாத், 640, விஜயவாடா, 700, பர்வாலா, 630, மும்பை, 700, மைசூரு, 705, பெங்களூரு, 690, கொல்கட்டா, 720, டில்லி, 660 என, நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல், நாமக்கல்லில் நடந்த பண்ணையாளர், வியாபாரிகள் ஒருங்கிணைப்புக்குழு கூட்டத்தில், ஒரு கிலோ முட்டைக்கோழி, 100 ரூபாய்; பல்லடத்தில் நடந்த உற்பத்தியாளர் ஒருங்கிணைப்புக்குழு கூட்டத்தில், ஒரு கிலோ கறிக்கோழி, 124 ரூபாய் என, விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது.