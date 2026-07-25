680 காசாக நீடித்த முட்டை: 9 நாளுக்கு பின் 30 காசு சரிவு
680 காசாக நீடித்த முட்டை: 9 நாளுக்கு பின் 30 காசு சரிவு
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:51 AM
நாமக்கல்:ஒன்பது நாட்களாக, 680 காசாக நீடித்த முட்டை விலை, நேற்று ஒரே நாளில், 30 காசு சரிந்தது.
நாமக்கல்
மண்டலத்தில், தினசரி, ஏழு கோடி முட்டைகள் உற்பத்தி
செய்யப்படுகின்றன. முட்டை கொள்முதல் விலையை, 'நெக்' நிர்ணயம்
செய்கிறது. கடந்த, 15ல், ஒரு முட்டை விலை, 680 காசாக நிர்ணயம்
செய்யப்பட்டு, முட்டை வலராற்றில் உச்சபட்ட விலையாக காணப்பட்டது.
இந்நிலையில், நேற்று நடந்த கூட்டத்தில், 30 காசு குறைத்து, 650 காசாக
நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது. ஒரே நாளில், 30 காசு சரிந்ததால்,
பண்ணையாளர்கள் கவலையடைந்தனர்.
இதுகுறித்து, 'நெக்', நாமக்கல்
மண்டல தலைவர் சிங்கராஜ் கூறியதாவது: ஆடி மாதம் பிறப்பால், பல்வேறு
கோவில்களில் திருவிழாக்கள் நடந்து வருகின்றன.
இதனால், முட்டை பிரியர்கள்
பலர் சைவத்திற்கு மாறினர். அதன் காரணமாக, முட்டை நுகர்வு, 10 சதவீதம்
குறைந்துள்ளது. மேலும், வடமாநிலங்களில் முட்டை விலை
குறைந்துள்ளதால்,
தமிழகத்திலும் முட்டை விலை குறைக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.