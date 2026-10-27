முதியவர் தீக்குளிக்க முயற்சி கலெக்டர் ஆபீசில் பரபரப்பு
முதியவர் தீக்குளிக்க முயற்சி கலெக்டர் ஆபீசில் பரபரப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 08:51 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:59 PM
நாமக்கல்: நிலத்தை அபகரிக்க முயன்றவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காததை கண்டித்து, நாமக்கல் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் முதியவர் தீக்குளிக்க முயன்றார்.
நாமக்கல் மாவட்டம், மோகனுார், அரசநத்தம் பஞ்., சந்திரகிரியை சேர்ந்தவர் மொட்டைய கவுண்டர், 88. விவசாயி. இவர், இன்று (அக்.,27), நாமக்கல் கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு சென்று, தன் உடலில் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்றார். பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார், அவரை தடுத்து நிறுத்தி விசாரித்தனர்.
அப்போது அவர், ''எனக்கு சொந்தமான, 9 சென்ட் நிலத்தில், தடுப்பு கற்கள் நட்டு வைத்திருந்தேன். கடந்த, செப்., 20ல், டிராக்டர் மற்றும் காரில் வந்த சிலர், கற்களை உடைத்து சேதப்படுத்தி, என் நிலத்தை அபகரிக்க முயன்றனர்.
மோகனுார் போலீஸ் ஸ்டேஷன், தாசில்தார், வி.ஏ.ஓ., ஆகியோரிடம் புகாரளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இதனால் விரக்தியில், தீக்குளித்து தற்கொலை செய்து கொள்ள முடிவு செய்தேன்,'' என்றார்.
இதையடுத்து, மொட்டைய கவுண்டரை ஆம்புலன்ஸ் மூலம் நாமக்கல் அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு, போலீசார் அனுப்பி வைத்தனர். இச்சம்பவத்தால் சிறிதுநேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.