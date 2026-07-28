/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ கார் மோதி முதியவர் பலி
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:18 AM
அ நிறம் | அளவு
எலச்சிபாளையம்; எலச்சிபாளையம் யூனியன், குமராண்டிபா-ளையம் பகுதியை சேர்ந்தவர் மருதகண்டர் மகன் ராமசாமி, 55; கூலித்தொழிலாளியான இவர், நேற்று மதியம், 12:30 மணிக்கு, 'ஸ்கூட்டி ஜெஸ்ட்' டூவீலரில், 'ஹெல்மெட்' அணியாமல் திருச்செங்கோட்டில் இருந்து அவரது வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். புள்ளாகவுண்டம்பட்டியில் அவரது டூவீலருக்கு பெட்ரோல் போட சாலையை கடக்க முயன்றுள்ளார்.
அப்போது, திருச்செங்கோட்டில் இருந்து நாமக்கல் நோக்கி சென்ற கார் மோதியதில் ராம-சாமி துாக்கி வீசப்பட்டு உடலில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். விபத்து குறித்து, எலச்சிபாளையம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.