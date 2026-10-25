/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/வீட்டில் இறந்து கிடந்த முதியவர்
ADDED : அக் 24, 2026 05:47 AM
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பள்ளிப்பாளையம்:பள்ளிப்பாளையம்
அருகே, பெரியார் நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் ரவீந்திரன், 70. இவர் தனியாக
வசித்த வந்தார்.
இவரது வீட்டிலிருந்து, நேற்று காலை துர்நாற்றம்
வீசியது. இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள், பள்ளிப்பாளையம்
போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற
போலீசார், வீட்டிற்குள் சென்று பார்த்தனர். அப்போது, ரவீந்திரன்
இறந்து கிடப்பதும், இறந்து மூன்று நாட்களுக்கு மேல் இருக்கும்
என்பதால், துர்நாற்றம் வீசியதும் தெரியவந்துது. சடலத்தை கைப்பற்றி
போலீசார், விசாரி