/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ மாடு முட்டி முதியவர் பலி
ADDED : செப் 30, 2026 05:38 AM
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வெண்ணந்துார்; வெண்ணந்துார் ஒன்றியம், அத்தனுார் அம்மன் கோவில் அருகே வசித்து வந்தவர் கருப்பனார் மகன் கருப்பண்ணன், 75. கடந்த, 25-ல் கருப்-பண்ணன், அத்தனுார் அம்மன் கோவில் நந்தவ-னக்காடு பகுதியில் நடந்து சென்றுகொண்டி-ருந்தார்.
அப்போது, அங்கு மேய்ந்துகொண்டிருந்த பசுமாடு ஒன்று திடீரென முட்டித்தள்ளியது. இதில் அவரது வலது மார்பு மற்றும் அல்லை பகு-தியில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. அங்கிருந்த-வர்கள் அவரை மீட்டு, சேலம் அரசு மருத்துவம-னையில் சேர்த்தனர். அங்கு தீவிர சிகிச்சை பெற்று வந்த கருப்பண்ணன், நேற்று அதிகாலை உயிரிழந்தார். வெண்ணந்துார் போலீசார் விசா-ரித்து வருகின்றனர்.