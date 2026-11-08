/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/டூவீலர் மோதியதில் முதியவர் படுகாயம்
ADDED : நவ 07, 2026 05:19 AM
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குமாரபாளையம்:குமாரபாளையம்,
நாராயண நகரை சேர்ந்தவர் மணி, 71; இவர், நேற்று முன்தினம் மாலை, 6:00
மணிக்கு, சேலம் சாலை தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கி எதிரே சைக்கிளில்
சென்று கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, அவருக்கு பின்னால் வந்த, 'பஜாஜ்
பல்சர்' டூவீலர், முதியவர் மீது மோதிவிட்டு நிற்காமல் சென்றது. இதில்
படுகாயமடைந்த முதியவர் மணியை மீட்டு, ஈரோடு தனியார்
மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு சேர்த்தனர். இதுகுறித்து குமாரபாளையம்
போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.