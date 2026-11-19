/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/உடல் நலக்குறைவால் மூதாட்டி தற்கொலை
ADDED : நவ 18, 2026 06:18 AM
அ நிறம் | அளவு
ப.வேலுார்:வேலகவுண்டம்பட்டி அருகே, தொண்டிப்பட்டி
புதுார்,
பனிக்கான்காடு பகுதியை சேர்ந்தவர் கருப்பண்ணன் மனைவி செல்லம்மாள்,
73; இவர், இளைய மகன் செல்வராஜூடன் வசித்து வந்தார். சில நாட்களாக,
முழங்கால் வலியால் அவதிப்பட்டு வந்துள்ளார்.
இதற்காக சிகிச்சை பெற்றும்
குணமாகாததால், மன உளைச்சலில் இருந்துள்ளார். கடந்த, 10ல்
செல்லம்மாள் குளியலறைக்கு சென்று உடலில் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றித் தீ
வைத்துக்கொண்டார். இதில், படுகாயமடைந்த செல்லம்மாளை மீட்டு, சேலம்
அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு சேர்த்தனர்.
அங்கு, நேற்று முன்தினம் உயிரிழந்தார். வேலகவுண்டம்பட்டி போலீசார்
விசாரித்து வருகின்றனர்.