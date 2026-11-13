/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/டூவீலர் மோதி மூதாட்டி பலி
ADDED : நவ 08, 2026 05:30 AM
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ப.வேலுார்:பரமத்தி அருகே,
கந்தம்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் சீரங்கன். இவரது மனைவி அறுக்காணி, 69;
இவரது கணவர் இறந்துவிட்டதால், தனியாக வசித்து வந்தார். கடந்த சில
நாட்களாக இவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை. இதையடுத்து பக்கத்து வீட்டை
சேர்ந்த கிருஷ்ணவேணி என்பவர், அருக்காணியை தன் இருசக்கர
வாகனத்தில், நேற்று முன்தினம் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றார்.
கள்ளிபாளையம்
பஸ் ஸ்டாப் அருகே சென்றபோது, இருசக்கர வாகனத்தில் அமர்ந்திருந்த
அருக்காணி கீழே விழுந்து படுகாயமடைந்தார். அருகிலிருந்தவர்கள்
மீட்டு திருச்செங்கோடு அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு
சேர்த்தனர். நேற்று, அருக்காணி உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து நல்லுார்
போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.