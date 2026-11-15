/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/வாகனம் மோதி மூதாட்டி பலி
ADDED : நவ 14, 2026 06:15 AM
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ப.வேலுார்:நாமக்கல்,
வேலகவுண்டம்பட்டி அருகே இளநகர் பகுதியில், நேற்று முன்தினம் இரவு,
8:00 மணிக்கு, 70 வயது மதிக்கத்தக்க மூதாட்டி ஒருவர், சாலையோரம் நடந்து
சென்றுகொண்டிருந்தார்.
அப்போது அந்த வழியாக வந்த அடையாளம்
தெரியாத வாகனம், மூதாட்டி மீது மோதிவிட்டு நிற்காமல் சென்றுவிட்டது.
இதில் மூதாட்டி பலத்த காயமடைந்தார். அக்கம் பக்கத்தினர் அவரை மீட்டு,
நாமக்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவரை
பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள், மூதாட்டி ஏற்கனவே
உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.
வேலகவுண்டம்பட்டி போலீசார் வழக்குப்பதிவு
செய்து, உயிரிழந்த மூதாட்டி எந்த ஊரை சேர்ந்தவர் என்பது குறித்தும்,
விபத்து ஏற்படுத்திவிட்டு
நிற்காமல் சென்ற வாகனம் குறித்தும்
விசாரித்து வருகின்றனர்.