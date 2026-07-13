மின் மோட்டார், ஒயர் திருட்டு 3 நாளாக குடிநீர் 'சப்ளை' பாதிப்பு
மின் மோட்டார், ஒயர் திருட்டு 3 நாளாக குடிநீர் 'சப்ளை' பாதிப்பு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:51 AM
பள்ளிப்பாளையம்:பள்ளிப்பாளையம்
ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட காடச்சநல்லுார் பஞ்., தாஜ்நகர்
பகுதியில் ஏராளமான வீடுகள் உள்ளன. இப்பகுதி மக்களுக்கு பஞ்.,
சார்பில் மோட்டார் மூலம் தண்ணீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இதற்காக,
தாஜ்நகர் ஓடை, கீழ்காலனி பகுதியில் உள்ள அறையில் ஒரு மோட்டாரும்,
தாஜ்நகர் மையப்பகுதியில் உள்ள மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டியின் கீழே
உள்ள அறையில் ஒரு மோட்டாரும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த, இரண்டு
மோட்டார் மூலம் தாஜ்நகர் பகுதி முழுவதும் குடிநீர் வினியோகம்
செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு,
மர்மநபர்கள் இந்த, இரண்டு மோட்டார் அறையின் கதவை உடைத்து, மின்
மோட்டார் மற்றும் ஒயரை திருடிச்சென்றனர். இதனால் குடிநீர் வினியோகம்
செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால், மூன்று நாட்களாக அப்பகுதி
மக்கள் தண்ணீரின்றி அவதிப்படுகின்றனர்.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
தாஜ்நகர்
பகுதியில் இரவில் மர்ம நபர்கள் நடமாட்டம் அதிகரித்து
காணப்படுகிறது. அடிக்கடி திருட்டும் நடக்கிறது. தற்போது, 20,000
மதிப்புள்ள பஞ்., மோட்டார், மின் ஒயரை மர்ம நபர்கள் திருடி
சென்றுள்ளனர். இதுனால் குடிநீர் வினியோகம் முற்றிலும்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. போலீசார் இரவில் இப்பகுதியில் ரோந்து பணியை
தீவிரப்படுத்த வேண்டும். மர்ம நபர்களை கண்டுபிடித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.